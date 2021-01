POL-SE: Kreis Pinneberg - Bilanz der Silvesternacht

Polizeidirektion Bad Segeberg

Die Polizeidirektion Bad Segeberg verzeichnete in der Silvesternacht ein etwas geringeres Einsatzaufkommen als im Vorjahr. In der Zeit vom 31.12.2010, 18:00 Uhr bis zum 1. Januar 2021, 06:00 Uhr wurden die Polizeibeamten zu insgesamt 180 Einsätzen in den Kreisen Segeberg und Pinneberg gerufen. Im Vorjahr waren es insgesamt rund 45 Einsätze mehr.

Einsatzanlässe waren überwiegend alkoholbedingte Streitigkeiten und Körperverletzungen sowie Sachbeschädigungen und Brände.

Insbesondere die ersten Stunden waren davon geprägt, dass zahlreiche Bürger irrtümlich davon ausgingen, dass ein generelles Verbot hinsichtlich des Abbrennens von Pyrotechnik bestehen würde.

Die Beamten*innen der Einsatzleitstelle führten diesbezüglich über 80 aufklärende Telefonate.

Um 22:12 Uhr kam es im Galgenberg in Wedel zu einer Auseinandersetzung zwischen vier 22-Jährigen und einer etwa zehnköpfigen Gruppe aufgrund des vermeintlich absichtlichen Bewerfens mit Böllern. Während aus der Gruppe heraus auf die 22-jährigen Geschädigten eingeschlagen wurde, sollen die Täter die Geschädigten abgetastet haben. Entsprechend wird aktuell von einem versuchten Raub ausgegangen. Hinweise hierzu nimmt die Kriminalpolizei Pinneberg unter 04101 2020 entgegen.

Kurz nach Mitternacht landete in der Wedeler Höbüschentwiete eine Seenotrettungsfackel in der Regenrinne eines Einfamilienhauses. Ein Anwohner löschte diese ab.

In der Wedeler Spitzerdorfstraße geriet der im Keller eines Mehrfamilienhauses befindliche Müllcontainer in Brand. Der Brand wurde kurz nach 06:00 Uhr gemeldet und konnte mittels Feuerlöscher gelöscht werden.

Kurz nach 06:00 Uhr wurden Beamte des Polizeireviers Rellingen in die Halstenbeker Seestraße gerufen, da ein Betrunkener laut schreiend über die Fahrbahn laufen sollte.

Bei Eintreffen des Streifenwagens setzte sich der 33-Jährige unaufgefordert auf die Rückbank des Streifenwagens, kaum, dass die Beamten gestoppt hatten und forderte sie auf loszufahren.

Aufgrund seiner offensichtlich hilflosen Lage nahmen die Polizisten den nach eigenem Bekunden unter Drogen stehenden Hamburger schließlich in Gewahrsam.

Auf dem Revier leistete der Mann allerdings Widerstand. Hier wurde ein Beamter leicht verletzt.

Gegen 00:30 Uhr kollidierte der betrunkene Fahrer eines Mitsubishi im Schenefelder Mühlendamm mit zwei parkenden Lkw. Zur Abgabe einer Atemalkoholmessung war der 24-jährige Hamburger nicht mehr in der Lage. Die Beamten nahmen ihn zwecks Blutprobenentnahme mit auf das Revier und beschlagnahmten den Führerschein.

Verstöße gegen die Corona-Auflagen waren nur sehr vereinzelt festzustellen.

