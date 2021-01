Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schutzbach- Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

SchutzbachSchutzbach (ots)

Am 08.01.2021, gegen 05:40 Uhr befuhr ein 28-jähriger Pkw-Fahrer die L 280 aus Alsdorf kommend in Richtung Daaden. Ausgangs einer Linkskurve geriet der Pkw infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der winterglatten Fahrbahn auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Hier kollidierte der Opel Corsa mit dem Pkw eines entgegenkommenden 44-Jährigen. Der Unfallverursacher wurde hierbei leichtverletzt; an beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden von insgesamt ca. 20.000EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg)

PHK Frank Reifenrath



Telefon: 02741-926146

pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell