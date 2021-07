Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch und Versuch

Anwohnerin sieht Täter flüchten

Emmerich (ots)

Zwei unbekannte Täter waren in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (22. Juli 2021) offenbar auf Beutezug am Groendahlschen Weg. Sie drangen in die Garage eines Reihenhauses ein und entwendeten aus einem dort abgestellten PKW Kleingeld in geringer Höhe. Gegen 03:30 Uhr wurde die Bewohnerin eines Hauses auf der gleichen Straße von Geräuschen im Garten geweckt. Als sie aus dem Fenster schaute, sah sie zwei Männer die offenbar versuchten, die Kellertür des Mehrfamilienhauses aufzubrechen. Als die Frau die beiden Unbekannten ansprach, flüchteten sie kurzerhand durch den Garten und über eine dahinter gelegene Wiese. Die Männer waren dunkel gekleidet. Weitere Zeugenhinweise werden von der Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegengenommen. (cs)

