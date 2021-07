Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Betrugs per SMS/ 64-Jährige überwies Betrügern 1116 Euro

Emmerich am Rhein (ots)

Eine 64-Jährige ließ sich am Donnerstag (22. Juli 2021) gegen 11 Uhr von Betrügern hinters Licht führen und überwies den skrupellosen Tätern 1116 Euro. Das Betrugsopfer erhielt auf ihrem Handy eine SMS von der Rufnummer "0031 6 87013430". Der Absender gab sich als ihre Tochter zu erkennen und bat wegen eines Notfalls um Überweisung von Bargeld auf ein fremdes Konto. Angeblich hätte die Tochter ihre Bankkarte und ihr Handy verloren, habe deshalb eine andere Nummer und müsse kurzfristig diverse Rechnungen bezahlen. Die Betrüger baten um Überweisung von 1116,73 auf ein deutsches Konto. Sie versuchte daraufhin ihre Tochter unter der alten Rufnummer zu erreichen. Dies gelang jedoch nicht. Aufgrund der geschilderten Dringlichkeit nahm die Emmericherin daraufhin die Überweisung von ihrem Konto online vor. Kurze Zeit später meldete sich die Tochter der 64-Jährigen über ihre "richtige" Mobilfunknummer und erkundigte sich nach dem Grund des Anrufs. Dabei stellte sich heraus, dass ihre Mutter betrogen wurde und die Tochter nicht Absenderin der Nachrichten war. Die Polizei weist an dieser Stelle nochmal auf die gängigen Betrugsmaschen hin, die in der folgenden Pressemeldung zusammengefasst wurden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4952208 (as)

