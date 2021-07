Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Telefonbetrüger gibt sich als Bank-Mitarbeiter aus (08.07.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein betrügerischer Anrufer hat am Donnerstag gegen 18 Uhr versucht, eine 83-Jährige aus Schwenningen "über den Tisch" zu ziehen. Der Anrufer behauptete, Mitarbeiter der "Santander Bank" zu sein und versuchte, eine übliche Masche abzuziehen, nach der angeblich Unbekannte versucht hätten, Geld vom Konto der 83-Jährigen abzubuchen. Bevor er die Seniorin in ein Gespräch verwickeln konnte, legte sie auf.

Die Polizei warnt erneut vor den immer wiederkehrenden Anrufen durch Trickbetrüger, die sich als Enkel oder Enkelin, Polizeibeamte, Bankmitarbeiter oder Mitarbeiter von Computerfirmen am Telefon ausgeben. Deren Ziel ist es, arglose, meist ältere Personen am Telefon zu überrumpeln und dann durch gezielte Befragungstechniken an Geld, Wertsachen oder Bankkonten ihrer Opfer zu gelangen.

Deshalb: seien Sie bei diesen Anrufen misstrauisch, beenden Sie im Zweifelsfall das Gespräch und rufen dann SIE ihre Polizeidienststelle unter der IHNEN bekannten Telefonnummer zurück.

