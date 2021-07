Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau/ Till-Moyland- Unfallflucht/ Polizei sucht Fahrer eines hellgrünen VW Busses

Bedburg-Hau/ Till-Moyland (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Donnerstag (22. Juli 2021) gegen 13.55 Uhr auf der Sommerlandstraße in Höhe der Friedenstraße. Ein unbekannter Autofahrer fuhr die Friedenstraße in Richtung Sommerlandstraße entlang, als er nach links auf die Sommerlandstraße abbog. Beim Abbiegen nahm der Unbekannte den von rechts kommenden und bevorrechtigten Pkw eines 26-jährigen Mannes aus Bedburg-Hau vermutlich nicht wahr. Der 26-Jährige konnte noch ausweichen, verlor jedoch die Kontrolle über seinen blauen Opel Corsa und prallte gegen einen Baum. Der unbekannte Autofahrer hielt zunächst an, fuhr dann aber in Richtung Kalkar davon. Der 26 Jahre alte Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Informationen soll es sich bei dem flüchtigen Pkw um einen hellgrünen VW Transporter T4 handeln. Hinten am Fahrzeug waren zwei Fahrräder befestigt und der PKW hatte ein Hochdach. Am VW war ein niederländisches Kennzeichen mit schwarzer Schrift auf weißen Grund angebracht. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug und/ oder zum Fahrer geben können. Sie sollen sich bei der Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040 oder jeder anderen Polizeidienststelle melden. (as)

