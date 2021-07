Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geschwindigkeitsmessung/ Trauriger Messrekord an der Klever Straße im Ortsteil Pfalzdorf

Goch-Pfalzdorf (ots)

In den späten Abendstunden am Mittwoch (21. Juli 2021) gegen 23.35 Uhr staunten drei Polizeibeamte nicht schlecht, als auf ihrem Geschwindigkeitsmessgerät leuchtend rot die Zahl 101 zu lesen war. Sie standen zu diesem Zeitpunkt an der Klever Straße in der Ortschaft Pfalzdorf und waren Temposündern auf der Spur. Das Messergebnis eines 34-jährigen Gochers, der auf der Klever Straße mit 101 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs war, mussten die Beamten als traurigen Negativ-Rekord verbuchen. Abzüglich der Toleranz war der Fordfahrer 48 km/h zu schnell. Ihm droht nun ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro, zwei Punkte sowie ein einmonatiges Fahrverbot. (as)

