Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Geparkter Renault beschädigt

Verursacher gesucht

Geldern (ots)

Zwischen Montag (19.07.2021), 18:45 Uhr und Dienstag (20.01.2021), 10:00 Uhr kam es an der Straße "Geldertor" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug verursachte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Schaden an einem auf Höhe der Hausnummer 15 geparkten Renault an der hinteren linken Seite. Der Fahrer des unbekannten Wagens entfernte sich danach vom Unfallort, ohne den Schaden zu melden. Hinweise zum Schadensverursacher oder seinem Fahrzeug nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell