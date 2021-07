Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Besitzer eines roten PKW gesucht

Straelen (ots)

Am Montagmorgen (19. Juli 2021) gegen 10:00 Uhr parkte die Besitzerin eines Fiat 500 ihren Wagen am Fahrbahnrand der Kuhstraße. Zwar nicht direkt vor ihrem Fiat, aber ebenfalls am Fahrbahnrand stand zu diesem Zeitpunkt auch ein roter Audi, vermutlich ein A 4. Kurze Zeit später wurde die Autofahrerin von einem unbekannten Zeugen angesprochen, sie habe beim Einparken den Audi touchiert. Inzwischen war das rote Fahrzeug jedoch nicht mehr vor Ort. Die Polizei Geldern bittet daher den Besitzer des roten Wagens, der zur angegebenen Zeit an der Kuhstraße geparkt war, sich unter 02831 1250 zu melden. (cs)

