POL-UL: (BC) Uttenweiler - Bushäuschen beschädigt

Von Montag auf Dienstag zerstörte in Uttenweiler ein Unbekannter eine Glasscheibe.

Zeugen entdeckten den Schaden am Dienstag Morgen. In den Nachtstunden hatte ein Unbekannter eine Glasscheibe an dem Wartehäuschen in der Hauptstraße eingeworfen. Die ging zu Bruch. Zurück blieb ein Schaden von etwa 1.500 Euro.

Die Polizei gibt Tipps gegen die Lust an der Zerstörung. Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen.

