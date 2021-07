Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern-Kapellen - Kradfahrer kommt aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab

Geldern-Kapellen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Dienstag (20.07.2021) gegen 11:45 Uhr ein 38-jähriger Kradfahrer aus Kevelaer auf der Straße Zitterhuck auf Höhe der Einmündung "Am Hülshof" von der Fahrbahn ab. Auf dem rechtsseitigen Grünstreifen stürzte er dann eine Böschung hinunter und erlitt schwere Verletzungen. Der Unfall wurde von einem PKW-Fahrer der kurze Zeit später die Unfallstelle passierte und Erste Hilfe leistete gemeldet. Ein Rettungswagen brachte den 38-Jährigen in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Die Polizei Geldern sucht nun Zeugen, die nähere Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise werden erbeten unter 02831 1250. (cp)

