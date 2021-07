Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Schuhgeschäft

Emmerich (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Dienstag, 22:00 Uhr, und Mittwochmorgen (21. Juli 2021), 03:20 Uhr, in ein Schuhgeschäft an der Hühnerstraße eingedrungen. Während des Einbruchs wurde ein elektronischer Kontakt im Rahmen der Eingangstür aktiviert, welcher ein dauerhaftes Schellen nach sich zog. Anwohner wurden gegen 03:20 Uhr von dem Geräusch geweckt und informierten die Polizei, als sie die offene Tür zum Geschäft sahen. Die Täter waren inzwischen jedoch mit ihrer Beute - Münzgeld aus der Kasse - geflüchtet. Die Kripo sucht nun Zeugen, die sich bitte unter 02822 7830 melden. (cs)

