FW-PL: Einsatzreiches Wochenende für die Plettenberger Feuerwehr

Plettenberg (ots)

Am vergangenen Wochenende musste neben zahlreichen Rettungsdiensteinsätzen auch die Feuerwehr mehrere Male ausrücken. So rückten die Einsätzkräfte der Feuer- und Rettungswache am Samstag gegen 13:20 zu einem Kleinbrand in die Brachtstraße aus. Hier hatten Anwohner Rauchentwicklung aus einer Konifäre entdeckt. Vor Ort konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden, da es sich um en bestimmungsgemäßes Grillfeuer handelte. Kurz darauf, gegen 15:25 rückten die Wache und die Löschgruppe 8 in Richtung Selscheid aus. Auf der Kreisstraße 8 war es zu einem schweren Motorradunfall gekommen, bei dem ein Kradfahrer schwer verletzt wurde. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und unterstützte den Rettungsdienst. Der Patient wurde zunächst zur Erstversorgung ins Plettenberger Krankenhaus, von wo er anschließend auf Grund der Schwere seiner Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen wurde. Auch hier unterstützte die Feuerwehr. Nachdem es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem automatischen Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb im Ortsteil Bremcke kam, zu dem die Feuer- und Rettungswache und die Löschgruppe Holthausen ausrückten, ging es am Sonntag abermals auf die K8 Richtung Selscheid. Im Bereich Jeutmecke hatte sich ein schwerer Kradunfall ereignet. Nachdem der schwer verletzte Patient durch den Rettungsdienst stabilisiert wurde, wurde er von einer nahegelegenen Wiese mit dem Rettungshubschrauber Christoph 25 aus Siegen in eine Unfallklinik geflogen. Die Löschgruppe Selscheid unterstützte bei diesem Einsatz und sicherte die Hubschrauberlandung ab. Gegen 17 Uhr dann kam es erneut zu einem Kradunfall. Diesmal rückten die Kräfte der Feuer- und Rettungswache zur L619 aus. Kurz vor dem Wanderparkplatz Schlot hatte ein Kradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war gestürzt. Die Feuerwehr sicherte die Straße für die Rettungsmaßnahmen und streute ausgelaufene Betriebsstoffe aus. Der leichtverletzte Fahrer wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Plettenberg gebracht.

