Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Einbruch in Bürocontainer

Meppen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitag und Montag in einen Bürocontainer auf einem Baustellengelände an der Schützenstraße eingebrochen. Was sie genau entwendet haben, ist bislang unklar. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

