Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Versuchter Diebstahl eines Sprinters

Täter wird von Zeugen gestört

Kleve (ots)

Am Mittwoch (21.07.2021) gegen 22:00 Uhr versuchte ein unbekannter Täter an der Tiergartenstraße einen auf Höhe der Hausnummer 50 abgestellten Mercedes Sprinter zu stehlen. Der Dieb hatte sich bereits Zugang zum Fahrzeug verschafft und den Wagen gestartet, als er von einem Anwohner der Tiergartenstraße überrascht wurde. Der Täter ergriff sofort die Flucht und rannte quer über di Fahrbahn der Kreuzung Klever Ring/Tiergartenstraße/Gruftstraße in Richtung Kranenburg. Zeugen beschreiben den Unbekannten als circa 35-45 Jahre alten Mann mit kräftiger Statur, rundem Gesicht und hellen Haaren. Zum Tatzeitpunkt war der Tatverdächtige mit einer kurzen Hose, einem grün-weiß gestreiften ausgewaschenem T-Shirt und einer hellen Cappy bekleidet. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, die Kripo Kleve unter 02821 5040 zu kontaktieren. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell