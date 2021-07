Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch- Nierswalde- Unfallflucht/ 34-jähriger Motorradfahrer verletzt

Goch-Nierswalde (ots)

Am Mittwochabend (21. Juli 2021) gegen 23.30 Uhr befuhr ein 34-jähriger Motorradfahrer die Königsberger Straße im Ortsteil Nierswalde in Richtung Kesseler Straße, als ein unbekannter Autofahrer in Höhe einer Fahrbahnverengung links an dem Motorradfahrer vorbeifuhr. In einem Ausweichmanöver stieß der Zweiradfahrer gegen den Bordstein, stürzte und verletzte sich leicht. Der Autofahrer verließ unerlaubt die Unfallstelle in Richtung Kesseler Straße. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Fahrer und/ oder zum Fahrzeug geben können. Sie sollen sich telefonisch unter 02823 1080 melden. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell