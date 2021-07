Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Brand eines geparkten PKW

Zeugen gesucht

Bedburg-Hau (ots)

Am Mittwoch (21.07.2021) gegen 22:49 Uhr riefen Anwohner Polizei und Feuerwehr zu einem PKW-Brand an einem Parkplatz an der Straße "Fahnenkamp". Der Wagen, bei dem es sich um einen VW Golf handelte, wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht. Bereits am Samstag (17.07.2021) gegen 23:00 Uhr kam es an gleicher Stelle zum Brand eines VW Polos. Da in beiden Fällen eine vorsätzliche Brandstiftung derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen geben können, werden gebeten unter 02821 5040 Kontakt zur Kripo Kleve aufzunehmen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell