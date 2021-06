Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg

Fahrschülerin verliert Kontrolle über Motorrad und verletzt sich schwer

Heidelberg (ots)

Schwere Verletzungen zog sich am Mittwoch gegen 11.30 Uhr eine 50-jährige Frau während der Fahrausbildung auf dem Messplatz zu. Aufgrund einer Fehlbedienung verlor sie die Kontrolle über das Motorrad und fuhr in eine Leitplanke. Durch den Aufprall flogen sowohl das Zweirad als auch die Fahrerin über die Leitplanke und kamen auf der dahinterliegenden Straße zum Liegen. Die 50-jährige wurde in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500,- Euro.

