Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Parkenden VW Bus in der Neustadt angefahren und geflüchtet, Polizei sucht Zeugen

FlensburgFlensburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen (21.11.20), um 04.30 Uhr, parkte eine Studentin ihren VW Bus in der Neustadt am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Nordertor. Als sie ihren Bus gegen 12.30 Uhr wieder nutzen wollte, stellte sie fest, dass die gesamte linke Fahrzeugseite beschädigt worden war. Es wurde der Seitenspiegel, sowie der Türgriff abgerissen, außerdem konnten diverse Beschädigungen in Form von Dellen und Lackbeschädigungen festgestellt werden. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Im Bereich der Beschädigungen wurde Abrieb eines Fremd-Pkw sowie gelber Fremdlack festgestellt und gesichert. Der Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeirevieres hat die Ermittlungen dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu einem Unfallverursacher machen? Das verursachende Fahrzeug müsste auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0461-4840 zu melden. Vielen Dank!

