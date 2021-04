Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Personenkontrollen in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Freitagabend in der Kaiserslauterer Innenstadt Kontrollen durchgeführt. Insbesondere im Bereich um die Mall und in der Fußgängerzone liefen mehrere Beamte der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 und des Haus des Jugendrechts in ziviler Kleidung Streife.

Zwischen 15 und 23 Uhr führten die Einsatzkräfte insgesamt 28 Personenkontrollen durch. Besonderes Augenmerk richteten sie hierbei auf die Einhaltung der geltenden Corona-Regeln und auf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Insgesamt stellten sie 14 Verstöße gegen die Allgemeinverfügung der Stadt Kaiserslautern fest. Hierbei handelte es sich um Verstöße gegen die Personenbegrenzung und die geltende Ausgangssperre der Stadt Kaiserslautern.

Des Weiteren konnten bei drei Personen Betäubungsmittel aufgefunden werden. Ermittlungsverfahren hinsichtlich des Besitzes von Cannabisprodukten wurden eingeleitet.

Am späten Nachmittag wurde durch die eingesetzten Beamten eine 39-Jährige Fahrzeugführerin kontrolliert, die augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Nach erfolgtem Urintest, welcher positiv auf Betäubungsmittel reagierte, wurde die Frau zwecks Blutprobe auf die zuständige Polizeidienststelle gebracht. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet

Bei der Mehrheit der kontrollierten Personen handelte es sich um Jugendliche, die sich einsichtig und kooperativ zeigten. Durch die eingesetzten Beamten wurden im Rahmen von Bürgergesprächen die aktuellen Maßnahmen und Verordnungen erläutert, was durchweg positiv aufgenommen wurde. |PIKL2

