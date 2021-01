Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St.Tönis: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienreihenhaus

Tönisvorst (ots)

Am Dienstag zwischen 18:40 und 20:00 Uhr hebelten Unbekannte ein Küchenfenster im rückwärtigen Bereich eines Reihenhauses im Kirchenfeld in St.Tönis auf. Der oder die Einbrecher durchsuchten das ganze Haus und stahlen nach ersten Erkenntnissen einen Laptop. Hinweise auf Verdächtige bitte an die Kripo über die Rufnummer 02162/377-0. /sm (25)

