Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Tageswohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Kempen (ots)

Am gestrigen Montag bemerkte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf der 'Sankt Töniser Straße' in Kempen eine offen stehende Wohnungstür im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Unbekannte hatten offenbar zwischen 07.00 und 16.30 Uhr die Tür auf noch unbekannte Weise geöffnet. Noch steht nicht fest, ob die Einbrecher etwas stahlen. Hinweise auf Verdächtige bitte an die Kripo über die Rufnummer 02162/377-0. wg /(23)

