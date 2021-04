Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Kaiserslautern (ots)

Dass er trotz Ausgangssperre einen triftigen Grund für seinen Aufenthalt im öffentlichen Raum angeben konnte, hat einem jungen Mann aus dem Stadtgebiet in der Nacht zu Montag auch nicht mehr geholfen. Eine Streife war gegen 3 Uhr in der Eisenbahnstraße auf den E-Scooter-Fahrer aufmerksam geworden und hatte ihn einer Kontrolle unterzogen. Dabei fiel den Beamten bei dem 23-jährigen Mann drogentypisches Verhalten auf. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Der junge Mann gab daraufhin zu, am Samstag Cannabis konsumiert zu haben.

Der 23-Jährige musste deshalb den Roller stehen lassen und mit zur Dienststelle kommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Auf ihn kommt eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu, eventuell auch eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz - das hängt vom Ergebnis der Blutprobe ab. |cri

