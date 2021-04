Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Heulender Motor stört die Ruhe

Kaiserslautern (ots)

Weil er an seinem Auto immer wieder im Stand den Motor aufheulen ließ, hat ein junger Mann am frühen Sonntagmorgen die Ruhe der Anwohner in der Richard-Wagner-Straße gestört. Kurz nach 6 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass der Pkw schon seit einer Stunde mit laufendem Motor auf einem Parkplatz stehe. Zwischendurch sei er nur einmal kurz um den Block gefahren und dann wieder am gleichen Platz abgestellt worden.

Die ausgerückte Streife fand am Steuer des Pkw einen 20-jährigen Mann aus dem Stadtgebiet, der deutlich alkoholisiert war. Das Fahrzeug gehörte ihm nicht, ebenso wenig die Uniform des US-Militärs, die er trug. Beides habe er von Freunden bekommen, gab der junge Mann an. Militärangehöriger sei er nicht.

Wie sich herausstellte, ist der 20-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins. Da er auch keine sonstigen Papiere bei sich hatte, wurde er für die weiteren Ermittlungen mit zur Dienststelle genommen. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Laut Atemtest hatte der Mann einen Pegel von 1,7 Promille.

Die hinzugezogene Streife der US-Militärpolizei stellte die Uniformteile inklusive der Namensschilder und Rangabzeichen sicher. Es besteht der Verdacht der missbräuchlichen Nutzung von Titeln und Abzeichen. Darüber hinaus wird gegen den 20-Jährigen wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Bevor er wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, erhielt der 20-Jährige zum Überziehen einen Einweg-Overall. Dann machte er sich zu Fuß auf den Heimweg... |cri

