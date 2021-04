Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall mit zwei Motorrädern

Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Auf der Bundesstraße 37 zwischen Hochspeyer und Frankenstein ist es am Sonntagnachmittag zu einem Unfall mit zwei Motorrädern gekommen. Ein 55-jähriger Kradfahrer wurde leicht verletzt.

Als wegen eines Rettungswagens (RTW) ein Auto bremste, um das entgegenkommende Fahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn passieren zu lassen, erkannte ein Motorradfahrer die Verkehrssituation offensichtlich zu spät. Während ein 38-jähriger Biker hinter dem Pkw noch rechtzeitig abbremste, schaffte es der 55-Jährige nicht mehr rechtzeitig. Er stürzte bei geringer Geschwindigkeit und kollidierte mit dem vorausfahrenden 38-Jährigen, der folglich auch zu Fall kam. Bei dem Unfall wurde der 55-Jährige leicht verletzt. Die Sanitäter hielten an, um nach dem Mann zu sehen. Sie alarmierten ein weiteres Rettungsfahrzeug. Wegen des Notfallpatienten im RTW war allerdings Eile geboten, so dass die Rettungskräfte ihre Fahrt fortsetzen. Der Motorradfahrer wurde von den kurz darauf eintreffenden Sanitätern versorgt. Die Polizei nahm den Unfall auf. An den Motorrädern entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 3.000 Euro. |erf

