Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrskontrollen der Polizei

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Samstagvormittag in der Mannheimer Straße die Einhaltung des Tempolimits überwacht. Stadteinwärts ist außerhalb der geschlossenen Ortschaft eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde erlaubt. Innerhalb einer Stunde überprüften die Beamten 61 Fahrzeuge, davon hielten sich zehn Fahrer nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Mit 25 Kilometern pro Stunde über dem Tempolimit war der schnellste Fahrer unterwegs. Auf ihn und einen weiteren Fahrer kommt ein teures Bußgeld und mindestens ein Punkt im Verkehrszentralregister zu. Die übrigen Betroffenen kamen mit einem Verwarnungsgeld davon. |erf

