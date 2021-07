Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Motorroller mit Versicherungskennzeichen 303DCC entwendet

Kleve (ots)

In der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag (22. Juli 2021) haben unbekannte Täter ein rotes Kleinkraftrad der Marke Keeway entwendet, das an der Brahmsstraße vor einem Wohnhaus abgestellt war. Der Motorroller war mit dem Lenkradschloss verschlossen und trägt das Versicherungskennzeichen 303DCC. Zeugen, die den Roller gesehen haben oder Angaben zur Tat machen können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

