Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Supermarkt - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Ein Supermarkt in der Augustastraße ist in der Nacht zu Dienstag zum Ziel von Einbrechern geworden. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Verkaufsraum, wo sie die Auslagen für Tabakwaren gewaltsam öffneten und eine noch unbekannte Menge an Zigaretten stahlen. Außerdem nahmen die Täter aus dem Warensortiment noch Koffer und Elektrorasierer mit. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

Zeugen, die in der Nacht - insbesondere zwischen 1 und 2 Uhr - in der Augustastraße oder den angrenzenden Straßen etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell