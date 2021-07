Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tödlicher Verkehrsunfall - update

Grebenhain (ots)

Wie bereits berichtet kam es am Samstagnachmittag, gegen 17:19 Uhr, zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 250, zwischen Nieder-Moos und Metzlos, bei dem ein Kradfahrer tödlich verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 61-jähriger Motorradfahrer aus der Gemeinde Grebenhain die K 250 in Richtung Metzlos. Ausgangs einer Rechtskurve geriet er aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier frontal mit einem Pkw, Skoda, der von einem 48-jährigen Mann aus Bremen geführt wurde. In Folge dessen wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. In dem Pkw saßen vier Personen, neben dem Fahrzeugführer noch ein 79-jähriger Beifahrer aus Großenlüder sowie die beiden Kinder des Fahrers, 10 und 5 Jahre alt. Alle Pkw-Insassen wurde durch den Zusammenprall verletzt und in Krankenhäuser in Fulda eingeliefert. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf etwa 27.000 Euro. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen ein Gutachter beauftragt. Derzeit werden die Fahrzeuge geborgen. Die Vollsperrung ist seit etwa 20:30 Uhr aufgehoben.

