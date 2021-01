Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Containerbrände in Wiedenbrück - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am vergangenen Wochenende (23.01.- 24.01.) kam es im Stadtgebiet Wiedenbrück zu zwei Containerbränden.

In der Samstagnacht (23.01., 03.08 Uhr) wurden Polizei- und Feuerwehrkräfte zunächst über den Brand eines Papiercontainers im Bereich Ostenstraße/ Drostenweg informiert.

Am Ostring, nahe der Einmündung Braunholzstraße, wurde in der darauffolgenden Nacht (24.01., 01.55 Uhr) ein brennender Altkleidercontainer gemeldet. An beiden Einsatzorten konnten Feuerwehrkräfte die Brände unter Kontrolle bringen. Es entstand Sachschaden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Bränden machen? Wer hat rund um die angegebenen Zeiträume an den Brandorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

