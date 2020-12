POL-HH: 201207-2. Zeugenaufruf im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall in Hamburg-Altstadt

Polizei Hamburg

Zeugenaufruf im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall in Hamburg-Altstadt

Hamburg

Tatzeit: 02.12.2020, 06:17 Uhr Tatort: Hamburg-Altstadt, Ferdinandstor / Glockengießerwall

Die Polizei sucht im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall vom 02. Dezember (siehe hierzu Pressemitteilung 201202-5.) Zeugen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird der Verkehrsunfall vom 02.12.2020 von der Staatsanwaltschaft als versuchtes Tötungsdelikt bewertet. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Mordkommission (LKA 41) geführt.

Insbesondere sucht die Polizei Zeugen, die in den frühen Morgenstunden des 02.12.2020 vor dem Verkehrsunfall Wahrnehmungen bezüglich des Fahrverhaltens des schwarzen Audi A 3 mit Münchner Kennzeichen (Mietwagen) gemacht haben. Der Pkw dürfte im relevanten Zeitraum in den Bereichen Wandsbek und Eilbek in Richtung Innenstadt bewegt worden sein.

Ebenso mögen sich Zeugen melden, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben und bisher noch nicht von der Polizei befragt wurden.

Zeugen werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/ 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

