Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn

Bad-Friedrichshall-Jagstfeld: Frontal auf Baum geprallt Notrufer meldeten am heutigen Mittwoch gegen 21.50 Uhr einen schweren Unfall in der Nähe des Freibades Jagstfeld. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 19-jährige Fahranfängerin aus Heilbronn mit ihrem Pkw Audi A3 die Hohe Straße von Jagstfeld kommen in Richtung Hagenbach, als sie in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Hierbei prallte sie frontal mit einem Baum zusammen, durch die Wucht des Aufpralles lösten die Airbags an ihrem Fahrzeug aus. An dem Pkw entstand Totalschaden, den die Polizei auf 5000 Euro schätzt. Die Dame musste zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus verbracht werden. Die Feuerwehr Bad Friedrichshall war mit 5 Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort, der Rettungsdienst mit zwei Einsatzwagen und einem Notarztfahrzeug. Das Polizeirevier Neckarsulm wurde bei der Unfallaufnahme durch eine Streife vom Polizeire-vier Heilbronn und von der Polizeihundeführerstaffel aus Offenau unterstützt.

