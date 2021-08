Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.08.2021 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Aglasterhausen: Schwer verletzte Frau aufgefunden

Das Auffinden einer schwer verletzten Frau löste am Dienstagmorgen in Aglasterhausen einen Polizeieinsatz aus. Gegen 6.15 Uhr wurde die Polizei alarmiert, als die ältere Frau mit schweren Verletzungen im Bereich ihres Hauses in der Mosbacher Straße aufgefunden wurde. Nachdem die Ursache der Verletzungen zunächst unklar war, weisen Indizien mittlerweile darauf hin, dass die Verletzungen von einem Sturz der Frau herrühren. Ob Fremdverschulden vorliegt, ist Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen.

