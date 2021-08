POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.08.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Korrektur: Die zuvor hochgeladene Pressemitteilung wird aufgrund einer Korrektur im Text "Weinsberg: Vermisste Seniorin tot aufgefunden" erneut veröffentlicht.

Weinsberg: Vermisste Seniorin tot aufgefunden

Die vermisste 83-Jährige aus Weinsberg wurde am Donnerstagnachmittag in einem abgelegenen Gartengrundstück tot aufgefunden. Nachdem die Frau am 10. August zu einem Spaziergang aufgebrochen war und nicht zurückkehrte, hatten Angehörige und die Polizei mit Hunden, einem Hubschrauber, dem Einsatz von Drohnen und einer Öffentlichkeitsfahndung sowie die Rettungshundestaffel nach der Vermissten gesucht (Pressemitteilung vom 11.08.2021). Der Fundort befindet sich in der Nähe des Wohnortes der Seniorin. Die Polizei geht von einem tragischen Unglücksfall aus. Es liegen keine Anzeichen einer Fremdeinwirkung vor.

Eberstadt: Kradfahrer mit Auto kollidiert

Während ein Autofahrer am Dienstagmittag die Landesstraße in Eberstadt gekreuzt hat, ist er mit einem Kradfahrer kollidiert. Der 25-Jährige am Steuer des Pkw befuhr gegen 12.15 Uhr einen Feldweg. Um auf einem gegenüberliegenden Feldweg weiter zu fahren, überquerte er die Landesstraße. Auf dieser befand sich zeitgleich der 17-jährige Kradfahrer. Beide Verkehrsteilnehmer stießen zusammen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Jugendlichen in ein Krankenhaus. Die Schwere seiner Verletzungen ist bislang nicht bekannt. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Offenau: Mit über zwei Promille am Steuer

Mit circa 2,5 Promille war ein 60-Jähriger am Dienstagabend in Offenau unterwegs. Gegen 20 Uhr befuhr der Mann die Hauptstraße. Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise unterzogen ihn Polizeibeamte einer Verkehrskontrolle. Hierbei fiel der Streifenwagenbesatzung Alkoholgeruch im Atem des Mannes auf. Ein Alkoholtest ergab das Ergebnis von deutlich über zwei Promille. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben und kann nun mit einer Anzeige rechnen.

Neuenstein: Viermal Weiterfahrt untersagt

Bei einer Schwerpunktkontrolle in Neuenstein haben Polizeibeamte am Dienstag 24 Transporter überprüft. Die Kontrollstelle befand sich im Zeitraum von 8 Uhr bis 12.30 Uhr auf der Autobahn 6 zwischen den Anschlussstellen Kupferzell und Neuenstein. Viermal mussten die eingesetzten Polizisten die Weiterfahrt untersagen. Gründe hierfür waren eine mangelhafte Ladungssicherung von Fahrzeugteilen sowie diversem Stückgut, Überladung und eine funktionslose Auflaufbremse eines Anhängers. Desweiteren stellten die Beamten Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht fest. Die Kontrolle der Verkehrspolizei Weinsberg fand in Kooperation mit dem Hauptzollamt Heilbronn und der Bereitschaftspolizei Bruchsal statt.

Erlenbach: Mit 1,6 Promille auf Stauende aufgefahren

Bei einem Auffahrunfall am Stauende hat sich am Montagabend ein 70-Jähriger schwere Verletzungen zugezogen. Gegen 22.30 Uhr war der Mann mit seinem Sattelzug auf der Autobahn 6 zwischen den Anschlussstellen Weinsberg und Heilbronn/Neckarsulm unterwegs. Der Hängerzug eines 46-Jährigen stand vor ihm am Stauende. Der 70-Jährige bemerkte diesen zu spät und fuhr mit seinem Sattelzug auf das stehende Fahrzeug auf. Eine Blutprobe bei dem 70-Jährigen ergab einen Wert von 1,6 Promille. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

