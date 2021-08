Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.08.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Einbruch in Baucontainer

Auf Werkzeuge und Elektrogeräte hatten es Einbrecher in der Nacht auf Dienstag bei Tauberbischofsheim abgesehen. Die Täter drangen zwischen 19 Uhr am Montagabend und 7 Uhr am Dienstagmorgen auf das Baustellengelände am Fahrradweg zwischen Dittigheim und Distelhausen ein. Dort öffneten die Unbekannten gewaltsam zwei Baucontainer und machten sich schließlich mit Diebesgut im vierstelligen Eurobereich aus dem Staub. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefonnummer 09341 810, zu melden.

Tauberbischofsheim-Dittigheim: Diebstahl von Dekoartikeln

Eine Rehfamilie und ein Tannenbaum, die zu Dekorationszwecken in einem Vorgarten in Tauberbischofsheim-Dittigheim aufgestellt waren, erregten vergangene Woche die Aufmerksamkeit von Dieben. Die Dekoartikel standen vor einem Gebäude in der Straße "An der Gänsstirne", bis der oder die unbekannten Täter die Objekte im Zeitraum zwischen vergangenem Donnerstag und vergangenem Samstag entwendeten. Der Diebstahlschaden liegt im dreistelligen Eurobereich. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Boxberg-Windischbuch: Sportheim im Visier von Einbrechern

Einbrecher stiegen in der Nacht auf Dienstag in ein Sportheim in Boxberg-Windischbuch ein. Die Täter hatten sich zwischen 20 Uhr am Montagabend und 8 Uhr am Dienstagmorgen auf das Sportplatzgelände in der Assamstadter Straße begeben und dort die Türe zum Sportheim aufgebrochen. Die Unbekannten durchsuchten die Räumlichkeiten nahmen Diebesgut im dreistelligen Eurobereich an sich und öffneten gewaltsam einen Tresor, in dem sich jedoch nur zwei Flaschen eines alkoholischen Getränks befanden. Daraufhin flüchteten die Unbekannten mit ihrer Beute. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um den Sportplatz verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Lauda-Königshofen, Telefonnummer 09343 62130, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell