Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210706.2 Itzehoe: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Itzehoe (ots)

Am 05.07.2021, gegen 16.10 Uhr, kam es in der Schauenburgerstraße in Itzehoe zu einem Verkehrsunfall. Eine Radfahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen.

Eine 62-jährige Radfahrerin aus Itzehoe befuhr mit ihrem E-Bike die Schauenburger Straße in Richtung Graf-Egbert-Ring und zwar hinter einem PKW. Der vorausfahrende PKW musste, um den Vorrang eines entgegenkommenden Verkehrs zu beachten, verkehrsbedingt abbremsen. Da die Itzehoerin vermutlich keinen ausreichenden Abstand zum vorausfahrenden PKW einhielt, musste sie stark abbremsen, um eine Kollision mit dem PKW zu vermeiden. Aufgrund der Fahrbahnnässe verlor sie die Kontrolle über ihr E-Bike und stürzte - Zu einer Kollision mit dem Vorausfahrenden kam es nicht.

Die 62-Jährige kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Schaden an ihrem Fahrrad wird auf rund 50 Euro beziffert.

Maike Pickert

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell