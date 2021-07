Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210706.1 Horst (Holstein): Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Wie der Polizei Krempe erst gestern Abend bekannt wurde, ist es in den vergangenen Tagen in Horst zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum vom 03.07.2021 bis zum 05.07.2021, 19.45 Uhr, suchten Einbrecher das Einfamilienhaus in der Straße Langenkamp auf. Sie betraten das Grundstück über die Auffahrt und versuchten die Hauteingangstür aufzuhebeln, was ihnen jedoch misslang.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe machen können. Hinweise bitte an die Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821/6020.

