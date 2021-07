Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210705.2 Schafstedt: Schwerverletzt nach Verkehrsunfall

Schafstedt (ots)

Am Sonntag, gegen 13.17 Uhr, kam es in der Hohenhörner Straße außerhalb von Schafstedt zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pedelec. Ein 72-jähriger Mann aus Allershausen befuhr mit seinem Pedelec den linksseitigen Radweg der Hohenhörner Straße vom Kanal aus kommend in Richtung Schafstedt. In Höhe der Einmündung Hohenhörner Straße/Hohenhörner-Pathen überquerte der Radfahrer die Fahrbahn, ohne auf den herannahenden 52-jährigen Biker aus dem Kreis Steinburg zu achten, der mit seinem Motorrad ebenfalls die Hohenhörner Straße in Richtung Schafstedt befuhr.

Auf der Fahrbahn kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Biker und dem Radfahrer. Der Radfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Der Motorradfahrer wurde dabei leicht verletzt.

An dem Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden, der Schaden an dem Kraftrad wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Das Bike wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.

Maike Pickert

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell