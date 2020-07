Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfall auf Kaiserwall - ein Beteiligter fährt weg

Recklinghausen (ots)

Auf dem Kaiserwall hat es am Donnerstag, gegen 14:00 Uhr, einen Unfall gegeben. Nach bisherigen Erkenntnissen wechselte ein 50-jähriger Autofahrer aus Datteln die Spur und kollidierte mit einem 44-jährigen Waltroper. Beide waren in Richtung Rathaus unterwegs. Der Waltroper entfernte sich von der Unfallstelle, wurde aber durch die Polizei ermittelt. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. An beiden Fahrzeugen ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.

