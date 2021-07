Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210702.2 Kellinghusen: Geöffnete Terrassentür lädt zum Diebstahl ein

Kellinghusen (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 20.06.2021, bis Mittwoch, 30.06.2021, 16.30 Uhr, kam es in Kellinghusen zu einem Diebstahl. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder die verdächtigen Beobachtungen gemacht haben.

In dem Zeitraum hatte die 79-jährige Seniorin aufgrund der Hitze mehrfach die rückwärtige Terrassentür ihres Einfamilienhauses in der Mühlenbeker Straße zum Lüften geöffnet. Diesen Umstand nutzten unbekannte Täter, um in das Haus zu gelangen. Aus dem Inneren stahlen sie Besteck aus der Schublade einer Anrichte. Der Wert des erlangten Gutes beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822/20980.

Die Polizei rät dringend, bei Hitze geöffnete Fenster und Türen nicht außer Acht zu lassen. Diebe nutzen solche Gelegenheiten, um Beute zu machen.

Maike Pickert

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell