Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Feuerwehreinsatz wegen brennender Matratze

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 06.05.2021, gegen 06.30 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Wohnungsbrand in der Fergergasse mitgeteilt. Eine 66-jährige Bewohnerin des Hauses nahm einen unangenehmen Geruch sowie einen aktiven Rauchmelder aus dem Dachgeschoss war. Dort stellte sie in einem vermieteten Zimmer eine brennende Matratze fest. Mit einer Decke konnte sie die Flammen ausklopfen / ersticken. Es liegt die Vermutung nahe, dass eine noch glimmende Zigarettenkippe ursächlich für den Brand der Matratze war. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung und überprüfte diese noch nach weiteren Brandnestern. Es wurde niemand verletzt.

