POL-FR: Steinen: Streifvorgang im Begegnungsverkehr - Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag, 06.05.2021, gegen 11.20 Uhr, befuhr eine Frau mit ihrem Pkw den Heidelweg von Schlechtenhaus kommend in Richtung Endenburg. Kurz vor dem Ortseingang Endenburg kam ihr ein Fahrzeug entgegen. Dieses Fahrzeug soll wohl zu weit links gefahren sein und es kam zu einem Spiegelstreifer. Das Fahrzeug fuhr dann weiter in Richtung Landstraße 135. Der Sachschaden beträgt etwa 300 Euro. Der Polizeiposten Steinen, Telefon, 07627 970-250, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können.

