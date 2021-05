Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Marlsburg-Marzell: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein Unbekannter fuhr am Mittwoch, 05.05.2021, zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr, in Höhe des Anwesens Käsacker 7 gegen einen Wasserhydranten. Der Hydrant wurde stark beschädigt und ist derzeit nicht einsatzfähig. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Anwohner wollen in dem oben genannten Zeitraum einen lauten Knall wahrgenommen haben. Zu dem Fluchtfahrzeug liegen keine Hinweise vor. Der Polizeiposten Markgräflerland, Telefon 07626 97780-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Fahrzeug geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell