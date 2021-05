Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Sachbeschädigungen an drei Fahrzeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 05.05.2021, auf Donnerstag, 06.05.2021, wurden in Friedlingen an drei Autos, welche in der Steinackersstraße hintereinander parkten, jeweils die rechten Fahrzeugseiten mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro.

