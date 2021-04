Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: B251 ist keine Autobahn

Brilon (ots)

Erneut musste der Verkehrsdienst der Polizei bei Geschwindigkeitskontrollen erhebliche Überschreitungen feststellen. Am Montagnachmittag kontrollierten die Verkehrsspezialisten die Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 251 zwischen Brilon Wald und Willingen. Zwei Verkehrsteilnehmer verwechselten die Straße mit einer Autobahn. Eine 45-jährige Autofahrerin aus Olsberg wurde mit 150 km/h gemessen. Ein Motorradfahrer aus Korbach raste mit 165 km/h über die Straße. Erlaubt sind in diesem Bereich lediglich 100 km/h. Die Olsbergerin sowie den 24-Jährigen Korbacher erwarten hohe dreistellige Bußgelder, Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges bzw. zweimonatiges Fahrverbot. Leider ist es nicht jedem Verkehrsteilnehmer klar, dass sein eigenes Verhalten konkreten Einfluss auf sein Leben und die Gesundheit anderer Verkehrsteilnehmer hat. Deshalb wird die Polizei auch weiterhin konsequent gegen Raser vorgehen.

