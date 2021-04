Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Bestwig: Am Wochenende brachen unbekannte Täter in ein Lager eines Freizeitparks an der Aurorastraße ein. Zwischen Freitagabend und Montagmorgen betraten die Täter den Lagerplatz. Hier öffneten sie einen verschlossenen Seecontainer sowie ein Lagerzelt. Mit zwei Laubbläsern und einer Heckenschere flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Möglicherweise dieselben Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt zum Parkgelände. Hier beschädigten sie die Tür eines Fahrgeschäfts. Zudem entwendeten sie einen Feuerlöscher. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

