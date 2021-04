Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Erneut Graffiti

Sundern (ots)

Erneut wurde der Polizei eine beschmierte Wand an einer Schule gemeldet. Unbekannte besprühten zwischen Donnerstag, 15.30 Uhr, und Freitag, 06.50 Uhr, eine Wand des Gymnasiums an der Berliner Straße. Bereits zwei Tag zuvor hatten unbekannte Täter Wände der angrenzenden Hauptschule sowie den naheliegenden Trinkwasserspeicher beschmiert (wir berichteten). Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell