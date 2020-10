Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Karlsruhe - Vermutlich unter Alkoholeinfluss und mit gestohlenem Auto in Straßenbahnhaltestelle gefahren

Karlsruhe (ots)

Ein vermutlich unter erheblichem Alkoholeinfluss stehender 49-jähriger Mann fuhr am frühen Donnerstagmorgen, 06.10 Uhr, mit einem mutmaßlich gestohlenen Pkw in die Straßenbahnhaltestelle in der Philippstraße in Karlsruhe. Anschließend flüchtete er zu Fuß, konnte aber im Zuge der Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Später stellte sich heraus, dass der Pkw im vergangenen Monat als gestohlen gemeldet worden war. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Schienenverkehr an der Unfallstelle war nicht beeinträchtigt, die Haltestelle wurde leicht beschädigt. Der Sachschaden beträgt insgesamt ungefähr 5000 Euro.

Heike Umminger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell