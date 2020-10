Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Mehrere Gartenhausaufbrüche

Karlsruhe (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch 14:00 Uhr, kam es in insgesamt drei Fällen zu Gartenhausaufbrüchen im Giesgrabenweg in Bruchsal. Bislang unbekannte Täter verschaffen sich Zutritt in die Kleingärten und durchwühlten die Gartenhäuser. Abgesehen hat es der Dieb hier auf Bekleidungsstücke sowie Elektrogeräte. Mit seiner Beute konnte der Langfinger bislang unerkannt flüchten.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, sich unter der Nummer 07251 / 7260, mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell