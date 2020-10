Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Unfallverursacher macht sich aus dem Staub.

Lippe (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Montag einen auf dem Parkplatz am Schulzentrum Werreanger abgestellten weißen VW Golf und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von knapp 1.000 Euro. Der Besitzer des VW hatte den Wagen dort zwischen zirka 7 und 13:30 Uhr geparkt. Das verursachende Fahrzeug hat vermutlich eine rote Lackierung. Hinweise dazu richten Sie bitte an das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090.

